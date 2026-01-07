Трамп пригрозил лишить Raytheon заказов Пентагона

Компания медленнее всех увеличивает объемы производства, а также "активнее всех расходует средства на своих акционеров", но не на нужды военного ведомства, заявил американский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить компанию Raytheon, являющуюся дочерним подразделением крупного американского производителя вооружений RTX Corporation, возможности получать заказы Пентагона.

Глава вашингтонской администрации в Truth Social отметил, что Raytheon, являющаяся подрядчиком Пентагона, "в наименьшей степени учитывает потребности военного министерства, медленнее всех наращивает объемы [производства] и активнее всех расходует средства на своих акционеров, а не на нужды и потребности Вооруженных сил США". "Либо Raytheon активизируется и начнет вкладывать больше средств в такие статьи расходов, как заводы и техника, или они больше не будут вести дела с военным министерством", - подчеркнул Трамп.

Президент также заявил, что Raytheon для сохранения связей с Пентагоном "ни при каких обстоятельствах не будет разрешено проводить дополнительный выкуп акций". По словам Трампа, компания на эти нужды и так израсходовала десятки миллиардов долларов.