Политик Сорлин: реакция стран ЕС на захват Мадуро лицемерна

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Лицемерная реакция стран ЕС на захват военными США президента Венесуэлы Николаса Мадуро красноречиво свидетельствует о европейской политике двойных стандартов. Такое мнение высказал ТАСС французский политический деятель, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин.

"Внутри ЕС наблюдались совершенно разные, а зачастую и прямо противоположные реакции. Это было характерно и для Франции, чье правительство колебалось на протяжении всех выходных, чередуя жесткую позицию защиты международного права и суверенитета с крайне идеологически окрашенной позицией защиты "прав человека" и "демократии". Подобная "какофония" наблюдалась и в Германии между канцлером [Фридрихом] Мерцем и министерством иностранных дел", - сказал он.

Сорлин также привел примеры других стран Европы: "Украина, Италия и Греция - три страны, в финансовом и военном отношении зависимые от США, поспешили одобрить американскую операцию. Испания же, исторически близкая к странам Латинской Америки, скорее осудила захват действующего лидера. Дания оказалась в странной ситуации: она была вынуждена осудить эту операцию, чтобы защитить Гренландию от аппетитов [президента США Дональда] Трампа, одновременно пытаясь сохранить отношения со своим "союзником" - США".

Французский политик отметил, что "ЕС поспешил осудить специальную военную операцию России в феврале 2022 года, не учтя при этом невыполнение Украиной и странами-посредниками - Францией и Германией - Минских соглашений "1" и "2" и геноцид русскоязычного населения Донбасса, но при этом не осудил действия США в Венесуэле". "Евросоюз в лице председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен так и не осудил этот очевидный акт международного терроризма. Напротив, она лишь заявила, что Европа "солидарна с венесуэльским народом" и "поддерживает мирный и демократический переход", - напомнил он.

"Это показывает все пределы совершенно непоследовательной [политики] двойных стандартов Евросоюза, который больше не способен определять курс или даже четкую стратегию и, прежде всего, чей разобщенный голос больше не имеет никакого веса на международной арене", - заключил собеседник агентства.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе Мадуро с супругой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.