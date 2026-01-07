Буш-младший заявлял Путину в 2001 году, что хочет уникальных отношений с РФ

В рассекреченных документах правительства США, обнародованных общественной исследовательской организацией "Архив по национальной безопасности", также говорится, что 43-й президент был признателен России за оказанную помощь в сфере борьбы с терроризмом

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Глава администрации США Джордж Буш - младший заявлял президенту России Владимиру Путину в 2001 году, что следует избавиться "от всех пережитков холодной войны" и "полностью преобразовать" отношения Москвы и Вашингтона. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные общественной исследовательской организацией "Архив по национальной безопасности" (National Security Archive) при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.

В число опубликованных ею документов вошел в том числе меморандум Белого дома, подготовленный по итогам двусторонней встречи президента России Владимира Путина с Бушем-младшим в Шанхае в октябре 2001 года. "Нам необходимо избавиться от всех пережитков холодной войны. Я говорил им (представителям своего окружения - прим. ТАСС), что мы могли бы полностью преобразовать [российско-американские] отношения. Нам нужно думать о всеобъемлющей рамочной конструкции", - цитируются в этом документе высказывания американского лидера.

"Мы хотим, чтобы наши отношения были уникальными. У нас есть благоприятная возможность перестроить прежние отношения, чтобы отвечать на новые угрозы. <...> Новая рамочная конструкция была бы огромным шагом [вперед]. Мы должны заключить сделку", - отмечал при этом Буш-младший. Он находился у власти в США в 2001-2009 годах.

"Думать иначе"

Буш-младший выражал уверенность в том, что России и США следует "думать иначе" о своих отношениях, избавляться от недоверия друг к другу. Стороны способны достичь договоренностей в сферах наступательных и оборонительных вооружений, нераспространения, экономики, заявлял Буш-младший. "И остальной мир пойдет следом [за Москвой и Вашингтоном]. Мы не являемся угрозой вам, а вы не являетесь угрозой нам", - подчеркивал глава американской администрации. По его словам, он рассказывал "бесчисленному множеству" мировых лидеров о телефонном звонке Путина 11 сентября 2001 года после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Кроме того, 43-й президент США признавался, что был крайне признателен России за оказанную США в сфере борьбы с терроризмом помощь. "Не могу вас поблагодарить в достаточной степени в области борьбы с терроризмом. Мне нужно знать, если вы предоставляете информацию, но не получаете [ее от США]. Мое намерение не заключается в том, чтобы играть в игры", - заявлял Буш-младший.

Он также заверял, что США ясно продемонстрируют миру отсутствие стремления к "ядерному превосходству". "Ядерные вооружения устарели в плане нейтрализации новых угроз", - говорил президент США, высказываясь за баланс между Россией и США, "но на значительно более низком уровне", чем прежде. "Это ваш шанс вести за собой европейцев", - заявлял Буш-младший, комментируя намерения Москвы и Вашингтона продолжать принимать меры по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, а также взаимодействовать, невзирая на планы выхода США из Договора по ПРО от 1972 года. Вашингтон покинул этот российско-американский договор в 2002 году.