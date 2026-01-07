Нетаньяху заявил о намерении резко нарастить темп заселения пустыни Негев

Премьер-министр Израиля назвал этот план "национальной миссией высшего порядка"

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Израиль намерен "навести порядок" в пустыне Негев на юге страны и резко увеличить темпы заселения региона. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время рабочей поездки в Западный Негев, которая состоялась в свете роста напряженности между еврейским населением и живущими в пустыне бедуинами.

В поездке Нетаньяху сопровождали несколько членов правительства, включая министра обороны Исраэля Каца и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, и еще несколько чиновников высокого ранга, сообщили в канцелярии премьера. По его словам, делегация прибыла "с одной целью - вернуть Негев Государству Израиль".

"Это означает заселение в невиданных ранее масштабах, это также означает обеспечение потребностей бедуинского населения. Но в первую очередь это восстановление закона и порядка. В Негеве царит беспредел. Мы обуздаем его, и важная операция израильской полиции, проводимая совместно с другими силами, уже началась. Чтобы это сделать, мы должны понимать, что криминальная угроза и угроза безопасности слились воедино: десятки тысяч единиц оружия, беспилотники, пересекающие границы, и другие угрозы", - заявил премьер.

Он отметил, что достижение всех этих целей будет зафиксировано на уровне национального проекта. Первоочередная задача - "восстановление государственного управления в Негеве", указал Нетаньяху. "Это национальная миссия высшего порядка", - уверен он.

Негев занимает более половины территории Израиля. Через пустыню проходит граница с Египтом, и там регулярно фиксируются попытки контрабанды оружия, в том числе при помощи беспилотников, в направлении сектора Газа. Около 25% населения этого пустынного региона (порядка 300 тыс. человек) составляют бедуины - полукочевые арабские племена. Многие из них проживают в населенных пунктах, официально не зарегистрированных и не признанных Государством Израиль, что является одним из факторов беспокойства в регионе.

В декабре 2025 года очагом напряженности стала бедуинская деревня Тарабин, жители которой устроили стычки с полицейскими, проводившими рейд по борьбе с оргпреступностью. Беспорядки затронули и близлежащие еврейские населенные пункты. В ответ власти Израиля в конце декабря развернули в Тарабине масштабную полицейскую операцию, фактически блокировав поселок. 6 января местные жители обратились в Верховный суд Израиля с жалобой на действия властей, требуя снять блокаду деревни.