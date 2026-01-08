Буш-младший после терактов в США предложил Путину единство в борьбе с терроризмом

Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства страны

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Глава администрации США Джордж Буш - младший после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне заявил президенту России Владимиру Путину о стремлении объединиться в борьбе с терроризмом. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные 7 января общественной исследовательской организацией "Архив по национальной безопасности" (National Security Archive) при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.

В число опубликованных документов вошла стенограмма телефонного разговора лидеров РФ и США от 12 сентября 2001 года. "Позвольте мне сказать две вещи. Вы были первым лидером, который позвонил вчера. Спасибо за это", - обратился Буш-младший к своему российскому коллеге.

"Во-вторых, я убежден, что наша страна находится в состоянии войны. Мы боремся с безликим трусом. Это новый вид войны. Я уверен, что миру нужно сотрудничать, и с нетерпением жду возможности поработать с вами, сэр. Я жду возможности поработать сообща в новом духе и показать миру, что свободолюбивые люди, такие как мы с вами, объединяются в борьбе с этими трусами", - сказал Буш-младший, который находился у власти в США в 2001-2009 годах.

Путин в свою очередь сообщил, что в России на следующий день будет объявлена минута молчания в память о погибших во время терактов в США, флаги будут приспущены, а все увеселительные мероприятия - отменены. "Спасибо, друг", - ответил на это Буш-младший.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также последовал в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.