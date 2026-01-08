ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Такер Карлсон назвал Россию незаменимой страной для США

Журналист также фактически призвал политический класс в Соединенных Штатах прекратить демонизировать РФ и ее президента Владимира Путина
00:28

Такер Карлсон

© Гавриил Григоров/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Россия является для Соединенных Штатов "незаменимой" страной, и Вашингтону следует прекратить свою необъявленную войну против Москвы, начатую в ответ на СВО. Такое мнение высказал в своей авторской программе, транслируемой через интернет, американский журналист и один из наиболее популярных консервативных комментаторов Такер Карлсон.

"Россия является для Соединенных Штатов незаменимой", - отметил он. "Нет довода в пользу продолжения прокси-войны США против России. Именно этим происходящее и является. Мы воюем четыре года. Все мы делаем вид, что этого не происходит", - сказал Карлсон. По его словам, "нет причины продолжать это, если брать национальные интересы Америки". "Это не отвечает нашим интересам, это никогда не соответствовало нашим интересам", - убежден журналист. "И, кстати, Россия - христианская страна, выдающаяся страна, очень серьезная страна, с которой у нас много общего, нравится вам это или нет", - подчеркнул он.

Он также фактически призвал политический класс в США прекратить демонизировать Россию и ее президента Владимира Путина. "Если Путин - наш враг, если Россия - наш враг, то мы [США] не можем уцелеть в глобальном конфликте", - заявил при этом Карлсон. "Мы [США] не переживем глобальный конфликт, если Россия и Китай объединены против нас. Точка", - предупредил журналист. "Соединенные Штаты должны иметь отношения с Россией, чтобы выжить в какой-то подобной ситуации", - сказал Карлсон. 

