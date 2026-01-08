Трамп отказался финансировать Украинский научно-технологический центр

Белый дом ранее объявил, что американский лидер распорядился о "выходе США из 66 международных организаций, которые больше не служат американским интересам"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп отдал распоряжение о прекращении участия США в работе и финансировании Украинского научно-технологического центра (УНТЦ). Об этом сообщил Белый дом.

Ранее Белый дом объявил, что Трамп распорядился о "выходе США из 66 международных организаций, которые больше не служат американским интересам". Согласно предписанию главы вашингтонской администрации, федеральные ведомства США должны прекратить участие в работе и финансировании этих структур. Позднее Белый дом опубликовал список этих организаций. В их числе есть и УНТЦ, однако какие-либо подробности относительно него не приводятся.

Российская сторона ранее заявляла, что центр распределял гранты на проведение интересующих Пентагон исследований в области биологического оружия. В апреле 2022 года сообщалось, что США за предыдущие годы выделили более $350 млн на деятельность центра.

Как уточнил Белый дом, в списке организаций, в работе и финансировании которых США больше не будут участвовать, 31 структура ООН и 35 структур вне всемирной организации.