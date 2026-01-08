И.о. президента Родригес: Венесуэла открыта к сотрудничеству со всеми странами

Она также подчеркнула, что республика не сдастся "ни перед какой агрессией"

КАРАКАС, 8 января. /ТАСС/. Венесуэла не сдалась перед лицом агрессии США, в результате которой был похищен законный президент республики Николас Мадуро, и остается открытой к сотрудничеству со всеми странами. Об этом заявила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.

"Мы не сдадимся ни перед какой агрессией. Наши руки протянуты ко всем странам мира, к экономическому, торговому и энергетическому сотрудничеству с ними", - заявила она в ходе выступления, трансляция которого шла на телеканале Telesur.

Родригес напомнила, что США сами отказались от торговых отношений с южноамериканской республикой, а позднее совершили акт агрессии в ее отношении. "Тот, кто отказался от сотрудничества с нами, напал на нас", - отметила она. "Частный производственный сектор Венесуэлы знает, что может рассчитывать на политику правительства, которая направлена на дальнейшее стимулирование диверсификации рынков", - заверила и.о. президента.