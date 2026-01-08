Буш-младший в 2003 году жаловался Путину на антиамериканские настроения в Париже

В рассекреченных документах правительства США, обнародованных общественной исследовательской организацией "Архив по национальной безопасности", также говорится о влиянии американского вторжения в Ирак на сотрудничество между странами

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Джордж Буш - младший, который был 43-м президентом США, в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным в 2003 году подчеркивал, что сотрудничество Москвы и Вашингтона нельзя ставить под угрозу, и жаловался на антиамериканские настроения в Париже. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные в среду общественной исследовательской организацией "Архив по национальной безопасности" (National Security Archive) при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.

В число опубликованных ею документов вошел в том числе меморандум Белого дома, подготовленный по итогам телефонной беседы двух лидеров, которая состоялась в марте 2003 года. В этом разговоре Буш-младший, говоря о влиянии американского вторжения в Ирак на сотрудничество между РФ и США, отмечал: "Мы не должны ставить под угрозу эти отношения". "Я понимаю, что мы никогда не придем к общему мнению о Саддаме Хусейне, но я очень упорно старался добиться консенсуса в ООН", - добавил он. "Я уверен, что мы продолжим диалог, несмотря на то, как будут развиваться события", - подчеркнул 43-й президент США.

"Наконец, я считаю важным обращать внимание на антиамериканские настроения. Вы хорошо поступаете, не разжигая антиамериканские настроения", - отметил в разговоре Буш-младший. "Но в некоторых столицах не проявили такой осторожности, - посетовал тогда он, имея в виду критику действий США в отношении Ирака другими государствами. - К примеру, в Париже есть антиамериканские настроения и из-за этого есть серьезная реакция, направленная против Франции, с которой мне трудно справиться". "Вы твердо придерживались своего мнения, но уважительно относились к нашим отношениям. И я хочу выразить вам признательность за это", - добавил Буш-младший.

Вторжение США и их союзников в Ирак с целью свержения президента Саддама Хусейна произошло в 2003 году. Завершилась эта кампания лишь в 2011 году.