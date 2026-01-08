Таиланд рассчитывает, что выборы в Мьянме внесут вклад в мирный процесс в стране

Пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун заявил, что Бангкок хочет видеть прочный мир в республике

БАНГКОК, 8 января. /ТАСС/. Таиланд заинтересован в установлении мира в Мьянме и рассчитывает, что парламентские выборы в республике внесут вклад в мирный процесс. Об этом заявил на брифинге генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун.

"Будучи соседней страной, мы хотим видеть прочный мир в Мьянме. Мы надеемся, что недавние выборы и два их предстоящих этапа станут важными шагами на пути к политическому переходу и внесут вклад в мирный процесс в Мьянме", - сказал он.

По данным избирательной комиссии Мьянмы, в ходе прошедшего 28 декабря первого этапа парламентских выборов проголосовали 52% избирателей. Второй и третий этапы выборов будут проведены 11 и 25 января.

Из-за последствий гражданского конфликта, который вспыхнул в Мьянме после военного переворота 1 февраля 2021 года, избирательный процесс организован в 265 из 330 районах страны. В первом туре голосование проходило в 102 районах, второй охватит 100, третий - 63. Партия солидарности и развития Союза (USDP) лидирует после первого тура, получая 38 из 40 мест в Собрании народных представителей (нижняя палата) парламента.