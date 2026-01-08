МИД КНР высоко ценит позицию РФ по расследованию военных преступлений Японии

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Китайские власти высоко ценят позицию России по расследованию военных преступлений японского милитаризма. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мы высоко ценим усилия России по защите исторической правды и справедливости. В современную эпоху японский милитаризм настойчиво стремился к внешней агрессии и экспансии, совершая бесчисленные злодеяния, которые принесли огромные бедствия человечеству", - сообщила она на брифинге, комментируя слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что ведомство продолжит работу в этом направлении.