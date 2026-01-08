В Грузии заявили, что ЕС издевается, когда говорит об опережении Тбилиси

Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили отметил, что Грузия опережает и Украину, и Молдавию как по экономическим параметрам, так и по развитию демократии на пути вступления в Евросоюз

ТБИЛИСИ, 8 января. /ТАСС/. Евросоюз надсмехается над грузинским народом, когда говорит, что Молдавия и Украина опережают Грузию на пути вступления в ЕС. Об этом сообщил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Когда Грузию сравнивают с Молдавией и Украиной, они (ЕС - прим. ТАСС) просто издеваются над грузинским народом. Это является издевательством над грузинским народом, когда говорят о том, что якобы Украина и Молдавия объективно впереди Грузии", - сказал он.

Как отметил глава грузинского парламента, Молдавия и Украина опережают Грузию лишь "в обнимании с брюссельской бюрократией". "Они обнимаются с ними потому, что выполняют все задания, которые им дают неизбранные бюрократы. В этом мы их не можем опередить", - добавил Папуашвили.

По его словам, Грузия опережает и Украину, и Молдавию как по экономическим параметрам, так и по развитию демократии.

В мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", и отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. ЕС неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию. 26 октября 2024 года на парламентских выборах правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. 28 ноября 2024 года "Грузинская мечта" приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.