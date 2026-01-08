Грузия скоро обратится с жалобой к Би-би-си по поводу сюжета о химоружии

Если вещательная корпорация не признает, что материал был сфабрикован, Тбилиси направит иск в другие инстанции, отметил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили

ТБИЛИСИ, 8 января. /ТАСС/. Власти Грузии в ближайшее время обратятся с жалобой к вещательной корпорации Би-би-си по поводу материала о якобы применении в стране химоружия против митингующих. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Процедура такова, что изначально жалоба должна быть внесена во внутреннюю регулирующую инстанцию Би-би-си. Соответственно, в ближайшие дни мы обратимся с жалобой ко внутренней регулирующей инстанции Би-би-си. Посмотрим, как пройдет эта процедура. Надеемся, уже на этом уровне Би-би-си признает, что тот сюжет был фабрикацией и манипуляцией", - заявил журналистам Папуашвили.

Также, по его словам, в случае если Би-би-си не признает, что материал был сфабрикован, Грузия направит иск в другие инстанции.

Вещательная корпорация Би-би-си 1 декабря опубликовала материал, в котором утверждала, что власти Грузии якобы использовали химическое оружие времен Первой мировой войны против протестующих в 2024 году. Речь идет о веществе камит, которое французские солдаты использовали против немцев. Власти Грузии обвинили корпорацию в распространении ложной информации и заявили, что подадут иск в международный суд. Служба госбезопасности Грузии провела расследование, определила, какие именно вещества закупило МВД за последние годы, и установила, что среди них не было запрещенных веществ. Более того, лишь у нескольких протестующих были легкие симптомы отравления, в то время как камит приводит к летальным последствиям.