Орбан считает ужасающим запрос Украины о выделении ей странами Запада $800 млрд

Венгерский премьер-министр прокомментировал заявление вице-премьера Украины Тараса Качки, который сообщил о достижении договоренности с представителями стран ЕС о выделении Киеву в течение 10 лет финансовой помощи

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Vladimir Voronin

БУДАПЕШТ, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ужасающими последствия реализации запроса Украины о предоставлении ей странами Запада $800 млрд в течение ближайших 10 лет. Глава правительства дал понять, что Будапешт не будет участвовать в этой инициативе, согласованной Киевом и Брюсселем.

"Украина просит столько денег в следующие 10 лет, что их хватит, чтобы выплачивать в Венгрии пенсии в течение 40 лет или семейные пособия в течение 60 лет. Это те $800 млрд, которые украинский премьер-министр хочет получить от Брюсселя. А Брюссель от нас", - написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он прокомментировал заявление вице-премьера Украины Тараса Качки, который сообщил 3 января о достижении договоренности с представителями стран ЕС о выделении Киеву в течение 10 лет финансовой помощи на $800 млрд. По замыслам украинских властей, это должно стать частью так называемого мирного плана, который они представили 24 декабря на переговорах в США.

Орбан сообщил, что 7 января на заседании правительства Венгрии министр по делам ЕС Янош Бока представил "доклад о том, как брюссельцы распределят эти $800 млрд и как они намерены покрывать эти расходы". "Результат просто ужасающий. Брюссель отменит 13-ю и 14-ю пенсии и семейные пособия в Венгрии и обложит венгерских налогоплательщиков прогрессивным подоходным налогом. И все это для того, чтобы у них было хоть что-то для оплаты коммунальных услуг на Украине. Мы, венгры, этого не хотим", - заявил премьер.

5 января, выступая в Будапеште на большой пресс-конференции, Орбан заявил, что в 2026 году Венгрия не намерена финансировать Украину и поддерживать продолжение там вооруженного конфликта. Так называемый мирный план Украины из 20 пунктов предусматривает, в частности, предоставление ей "глобального пакета" помощи и создание фондов в размере $800 млрд в целях восстановления страны.