Трамп опасался, что события в Венесуэле приведут к "катастрофе Джимми Картера"

Операция по освобождению 52 сотрудников посольства США в Тегеране 24 апреля 1980 года завершилась провалом из-за песчаной бури

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по мере развития событий в Венесуэле опасался, что оно может обернуться "катастрофой Джимми Картера", имея в виду операцию по освобождению 52 американских заложников, удерживавшихся в Иране в 1980 году. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times (NYT).

Глава американской администрации отметил, что упомянутый шаг "разрушил всю его (39-го президента США Картера - прим. ТАСС) администрацию".

Операция по освобождению 52 сотрудников посольства США в Тегеране 24 апреля 1980 года завершилась провалом из-за песчаной бури и потери нескольких вертолетов. Добиться поставленной цели удалось только в начале 1981 года по итогам переговоров.