"Зеленые" в ФРГ выступили за скорейшее усиление защиты объектов критической инфраструктуры

Как напомнила сопредседатель фракции Бритта Хассельма, "зеленые" настаивают на включении гражданской защиты в специальный инфраструктурный фонд общим объемом €500 млрд

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Сопредседатель фракции "Зеленых" в Бундестаге (парламенте ФРГ) Бритта Хассельман призвала министра внутренних дел ФРГ Александера Добриндта (ХСС) как можно скорее улучшить защиту объектов критической инфраструктуры.

"Министр внутренних дел ФРГ Добриндт теперь должен выполнить долг", - заявила Хассельман медиагруппе Funke. "Защита нашей инфраструктуры, которая годами оставалась без внимания, должна быть как можно быстрее усилена, а защита населения должна быть значительно укреплена", - подчеркнула она. Лидер фракции "Зеленых" отметила, что объекты критически важной инфраструктуры ФРГ все чаще "подвергаются атакам", и это, по ее словам, "может привести к разрушительным последствиям для многих людей, как это было видно на примере недавнего отключения электроэнергии в Берлине".

"Зеленые", напомнила политик, давно указывают на это и поэтому настаивают на включении гражданской защиты в специальный инфраструктурный фонд общим объемом €500 млрд. Хассельман заметила, что, одобрив его создание, партия предоставила необходимые финансовые ресурсы. "Теперь правительство ФРГ должно выполнить свои обязательства", - резюмировала она.

3 января около 50 тыс. домохозяйств и 2 тыс. предприятий в Берлине остались без электричества из-за возгорания подвесного кабельного моста. Полиция не исключила версию поджога, которая позже подтвердилась. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная анархистская группировка "Вулкан", которая под разными названиями действует в Берлине и Бранденбурге на протяжении 14 лет. Левые радикалы в письме, направленном в полицию, заявили о стремлении "обесточить власть имущих" и открыто призвали к новым диверсиям на энергетических объектах, а также утверждали, что поджог был направлен против "имперского образа жизни".

Энергоснабжение ряда районов столицы ФРГ, прерванное из-за поджога подвесного кабельного моста, было восстановлено спустя пять дней. Сейчас ситуация стабильна. Ранее власти Берлина объявляли режим чрезвычайной ситуации, а расследование диверсии взяла на себя Генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ, которая занимается расследованием особо тяжких преступлений, представляющих собой угрозу госбезопасности.