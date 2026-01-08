ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
МИД КНР опроверг информацию СМИ об атаке хакеров Китая на Конгресс США

Пекин считает неприемлемой распространяемую по этому поводу клевету, заявил официальный представитель ведомства Мао Нин
08:32

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Китайские власти не причастны к хакерским атакам на Конгресс США и считают неприемлемой распространяемую по этому поводу клевету. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Что касается хакерства, я хотела бы подчеркнуть: <…> Мы последовательно выступаем против хакерской деятельности и боремся с ней в соответствии с законом", - ответила она на брифинге западному журналисту на просьбу прокомментировать информацию СМИ о сетевой атаке на Конгресс США, к которой якобы причастны китайские хакеры.

Как уточнила официальный представитель, Пекин уже неоднократно заявлял о своей позиции по этому вопросу. "Мы еще более решительно выступаем против распространения ложной информации о Китае в политических целях", - подытожила она.

Ранее британская газета Financial Times опубликовала материал, авторы которого утверждают, что Китай якобы причастен к хакерским атакам и взлому электронной почты сотрудников ряда комитетов Палаты представителей Конгресса США, в том числе по вопросам КНР, иностранным и оборонным делам, разведке. Как утверждается, к кибератаке имеет отношение группировка Salt Typhoon, которой приписывают связи с китайскими властями. 

