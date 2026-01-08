МИД КНР: решение Трампа о выходе США из 66 организаций нельзя назвать новостью

Официальный представитель китайского МИД Мао Нин напомнила, что цель существования международных объединений и многосторонних институтов заключается "не в обслуживании частных интересов какой-либо отдельной страны, а в защите коллективных интересов государств-членов"

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Китайские власти считают решение американского президента Дональда Трампа о выходе США из 66 международных организаций обычным явлением, в котором "нет ничего нового". Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Выход Соединенных Штатов из международных соглашений едва ли можно считать новостью", - сообщила она на брифинге, комментируя соответствующее распоряжение главы Белого дома.

Китайский дипломат напомнила, что цель существования международных объединений и многосторонних институтов заключается "не в обслуживании частных интересов какой-либо отдельной страны, а в защите коллективных интересов государств-членов". "Именно по этой причине международная система, ядром которой выступает ООН, на протяжении более чем 80 лет поддерживает мир и стабильность в мире, содействует социально-экономическому развитию, гарантирует равные права всех наций", - уточнила Мао Нин.

Она отметила, что нынешняя международная обстановка в очередной раз демонстрирует, что только благодаря эффективному функционированию многосторонней системы можно предотвратить распространение "закона джунглей" и гарантировать, что международный порядок избежит "диктата силы".

Ранее Трамп отдал распоряжение о выходе США из 66 международных организаций. Согласно предписанию главы вашингтонской администрации, все федеральные ведомства Соединенных Штатов должны прекратить участие в работе и финансировании 31 структуры ООН и еще 35 структур вне этого объединения.