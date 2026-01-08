МО Турции: Анкара будет строго соблюдать Конвенцию Монтрё о проливах

Конвенция обеспечивает баланс в Черном море и имеет большое значение для безопасности региона, отметили в турецком оборонном ведомстве

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 8 января. /ТАСС/. Турция продолжит строго соблюдать Конвенцию Монтрё, регулирующую правила судоходства в зоне проливов Босфор и Дарданеллы, для поддержания баланса сил в Черном море. Об этом заявили журналистам в Минобороны республики.

"Турция возглавляет военное планирование по обеспечению безопасности и стабильности в Черном море и безопасности судоходства на период после достижения договоренностей о прекращении огня [на Украине]. Согласно принципу региональной ответственности, Турция беспристрастно и бескомпромиссно применяет Конвенцию Монтрё о проливах, которая обеспечивает баланс в Черном море и имеет большое значение для безопасности региона, и продолжит ее применять", - сказали в ведомстве.

Турция неоднократно заявляла, что строго соблюдает Конвенцию Монтрё, подписанную в 1936 году, и на основании ее 19-й статьи с началом специальной военной операции России на Украине закрыла зону проливов для прохода военных кораблей стран - участниц конфликта и неприбрежных государств, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в бассейне Черного моря.