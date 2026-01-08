Эксперт Дэй: в США опасаются перехода президентства Трампа к милитаризму

Обозреватель журнала The American Conservative отметил, что отличительной чертой первой избирательной кампании американского президента в 2016 году было обещание избегать войн

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Американские консерваторы опасаются, что президентство Дональда Трампа вступает в милитаристскую фазу после операции США в Венесуэле. Об этом пишет обозреватель журнала The American Conservative Эндрю Дэй.

"Сдержанные консервативные политики <...> опасаются, что рейд в Венесуэле предвещает новую милитаристскую фазу эпохи Трампа", - отмечает Дэй. Он добавил, что американский лидер, "пребывая в эйфории" в результате операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поднял вопрос о возможности военных действий в отношении Колумбии, Гренландии, Мексики, Ирана и Кубы.

В статье подчеркивается, что отличительной чертой первой избирательной кампании Трампа в 2016 году было обещание избегать войн, которые не отвечают национальным интересам США. "Десять лет спустя успех внешней политики Трампа может зависеть от его способности убедить американцев в том, что новые войны послужат национальным интересам", - пишет Дэй.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе, назвав это военной агрессией, в результате которой латиноамериканская республика ввела чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес, которых затем вывезли в Соединенные Штаты. Они содержатся в следственном изоляторе в Нью-Йорке. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний.