МО Турции: отправка военных на Украину возможна при прекращении огня

Анкара готова внести свой вклад в любые конструктивные инициативы, направленные на достижение постоянного перемирия, сообщили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 8 января. /ТАСС/. Отправка турецкого миротворческого контингента на Украину в рамках "коалиции желающих" возможна при прекращении огня и определении четкой миссии каждой входящей в нее страны. Об этом сообщили журналистам в Минобороны республики.

"Наша страна готова внести свой вклад в любые конструктивные инициативы, направленные на достижение постоянного перемирия в войне между Россией и Украиной. В этом ключе мы активно участвуем в деятельности "коалиции добровольцев". Для отправки войск на Украину в рамках миротворческих сил Турции необходимо сначала обеспечить прекращение огня, а затем определить четкую миссию и установить, в какой степени каждая страна будет вносить свой вклад", - отметили в Минобороны.