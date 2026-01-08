Эксперт Ли: выход США из конвенции ООН стал ударом по борьбе с изменением климата

Такая мера "разрушает с трудом достигнутый консенсус и создает самую большую проблему для климатических усилий со времен принятия Парижского соглашения", считает специалист исследовательского центра Asia Society Policy Institute Ли Шо

ЖЕНЕВА, 8 января. /ТАСС/. Объявление президента США Дональда Трампа о выходе страны из Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) представляет собой серьезный удар по глобальным климатическим действиям. Такое мнение выразил эксперт базирующегося в Нью-Йорке исследовательского центра Asia Society Policy Institute Ли Шо.

Как пояснил он Agence France-Presse, такая мера "разрушает с трудом достигнутый консенсус и создает самую большую проблему для климатических усилий со времен принятия Парижского соглашения". По оценкам юриста Центра биологического разнообразия в Аризоне Джин Су, Трамп "не имеет права в одностороннем порядке выходить из договора, который требует голосования двух третей Сената" Конгресса США.

По словам представителя американской некоммерческой организации "Союз обеспокоенных ученых" Рейчел Клитус, этот шаг следует считать "еще одним признаком того, что эта авторитарная и антинаучная администрация готова пожертвовать благосостоянием населения и дестабилизировать международное сотрудничество".

В начале 2025 года Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения, заключенного в рамках РКИК в 2015 году. По данным ООН, Вашингтон официально выйдет из него 27 января 2026 года. Впервые США вышли из соглашения в 2020 году во время первого президентского срока Трампа, и вернулись в него во время президентства Джо Байдена. Соглашение предполагает добровольное сокращение выбросов углекислого газа в ближайшие десятилетия, чтобы сдержать рост среднегодовой температуры на уровне 1,5-2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной стадией развития мировой экономики.

Ранее в четверг Трамп отдал распоряжение о выходе США из 66 международных организаций, которые больше не служат американским интересам. Все федеральные ведомства США прекратят участие в их работе и финансировании. В список попала 31 структура ООН, включая Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК) и структуру ООН по вопросам гендерного равенства "ООН-женщины".

В 2025 году Трамп уже объявил о выходе США и прекращении финансирования Вашингтоном ряда организаций в рамках системы ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).