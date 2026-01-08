ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Венгрия считает несостоятельным "мирный план" Украины из 20 пунктов

Будапешт не будет участвовать в реализации планов, согласованных Киевом и Брюсселем, отметил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш
09:38
обновлено 10:33
БУДАПЕШТ, 8 января. /ТАСС/. Венгрия считает несостоятельным так называемый мирный план Украины из 20 пунктов, поскольку он предусматривает ее вступление в Евросоюз и выделение ей странами Запада $800 млрд. Об этом заявил на брифинге для журналистов глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш.

Он сообщил, что венгерское правительство обсудило на своем заседании 7 января подготовленный Киевом и опубликованный украинскими СМИ так называемый мирный план по урегулированию конфликта на Украине. "В этом плане говорится о вступлении Украины в Евросоюз в 2027 году. Мы считаем это невозможным, и мы в этом не одиноки", - сказал Гуйяш, напомнив, что против поспешного присоединения Украины к сообществу выступает ряд других стран ЕС.

Кроме того, Украина хочет, чтобы страны Запада предоставили ей на восстановление в течение 10 лет $800 млрд. "На эти деньги можно было бы выплачивать пенсии в Венгрии в течение 40 лет. С момента вступления в Евросоюз Венгрия получила от него €73 млрд", - отметил для сравнения глава канцелярии премьера. Он предупредил, что Будапешт не будет участвовать в реализации этих планов, согласованных Киевом и Брюсселем.

"Твердая позиция Венгрии заключается в том, что на Украине должен быть установлен мир, но Украине сейчас не место в ЕС", - подчеркнул Гуйяш, имеющий в правительстве страны ранг министра. Он добавил, что планы нынешнего руководства в Киеве свидетельствуют о его желании "жить за счет Европы", но "украинские пенсии и зарплаты не должны выплачиваться из денег венгерских налогоплательщиков". "Венгерское правительство гарантирует, что мы не будем финансировать Украину", - заключил представитель кабинета министров.

3 января вице-премьер Украины Тарас Качка сообщил о достижении договоренности с представителями стран ЕС о выделении Киеву в течение 10 лет "глобального пакета" помощи на $800 млрд. По замыслам украинских властей, это должно стать частью так называемого мирного плана, который они представили 24 декабря на переговорах в США.

5 января, выступая в Будапеште на большой пресс-конференции, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в 2026 году его правительство не намерено выделять Украине финансовую помощь и поддерживать продолжение там вооруженного конфликта. Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что ускоренное вступление Украины в ЕС нанесет непоправимый ущерб европейской экономике и приведет к прямому военному конфликту с Россией. 

