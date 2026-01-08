Пашинян: католикос всех армян Гарегин II вынужден будет уйти

Премьер-министр Армении отметил, что этот процесс будет осуществлен без потрясений, "с христианским смирением"

ЕРЕВАН, 8 января. /ТАСС/. Католикос всех армян Гарегин II вынужден будет уйти, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга, который транслировали местные каналы.

"Говорите, что Ктрич Нерсисян (мирское имя Гарегина II - прим. ТАСС) не намерен уходить. Мы собираемся сделать так, чтобы он изменил свои намерения. Ни у кого никогда не бывает намерения уходить. У Сержа Саргсяна (экс-президент - прим. ТАСС) тоже не было намерений уходить, но пришлось. То же самое и Ктрич Нерсисян: вынужден будет уйти", - заявил Пашинян, отвечая на вопрос о том, что католикос не намерен отказывать от престола.

Пашинян отметил, что этот процесс будет осуществлен без потрясений, "с христианским смирением".

8 декабря 2025 года Пашинян представил план "по обновлению Армянской апостольской церкви" после смещения с должности Католикоса всех армян Гарегина II, который избирается на пожизненный срок. 4 января новый план обновления был подписан Пашиняном и 10 епископами.