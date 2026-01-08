The Times: Британия и Франция могут направить на Украину до 15 тыс. военных

Подразделения будут заниматься подготовкой украинских военных, а также контролировать строительство защищенных объектов для хранения вооружений и техники, уточняет газета

Редакция сайта ТАСС

© Dan Kitwood/ Getty Image

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Великобритания и Франция могут направить на Украину до 15 тыс. военных в случае достижения мирного соглашения. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Издание напомнило, что ранее британские военные предлагали вариант с отправкой 10 тыс. человек в составе более широкой "коалиции желающих" численностью 64 тыс., однако в Минобороны Великобритании сочли такой план нецелесообразным с учетом текущей численности их армии.

Два военных источника The Times утверждают, что Лондон в итоге может развернуть менее 7,5 тыс. военнослужащих, а остальную часть контингента сформирует Франция.

Как отмечают собеседники газеты, даже общий показатель в 15 тыс. человек выглядит оптимистичным.

По информации The Times, британские и французские подразделения могут заниматься подготовкой украинских военных, а также контролировать строительство защищенных объектов для хранения вооружений и военной техники.