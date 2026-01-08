Пашинян: Баку и Ереван обсуждают список товаров, представляющих взаимный интерес

Премьер-министр Армении отметил, что правительство не заставляло частные компании импортировать азербайджанские нефтепродукты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Сергей Булкин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 8 января. /ТАСС/. Армения и Азербайджан обсуждают список товаров, во взаимных закупках и продаже которых у стран есть заинтересованность. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге, который транслировали местные телеканалы.

"Армения и Азербайджан обмениваются списками товаров, в закупке и продаже которых заинтересованы. Этот процесс идет, когда будут новости, вы об этом узнаете. Такие обсуждения есть. Я знаю, что был обмен предварительными списками, пока что идет процесс исследования", - сказал премьер, отвечая на вопрос о том, как была достигнута договоренность об импорте азербайджанских нефтепродуктов в Армению.

Пашинян отметил, что правительство не заставляло частные компании импортировать азербайджанские нефтепродукты, а лишь сообщило о том, что имеется соответствующая возможность.

Первая партия нефтепродуктов из Азербайджана в Армению была отправлена 18 декабря 2025 года. Она включала в себя 1 220 тонн бензина, произведенного Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Поставка была осуществлена согласно договоренности, достигнутой на встрече вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна, состоявшейся 28 ноября 2025 года в азербайджанском городе Габала.