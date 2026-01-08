Армия Израиля зафиксировала попытку ракетного обстрела из Газы

По данным ЦАХАЛ, ракета упала внутри палестинского анклава рядом с одной из местных больниц

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали попытку ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Об этом заявила армейская пресс-служба.

По ее информации, огонь велся из района города Газа, в сторону территории еврейского государства был запущен один снаряд, не долетевший до границы. Согласно данным военных, ракета упала внутри палестинского анклава рядом с одной из местных больниц.

Вскоре после этого израильская армия нанесла удар по месту, откуда велся огонь, указали в пресс-службе.