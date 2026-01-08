Ирландия проголосует против сделки ЕС и MERCOSUR

Дублин не поддерживает сделку в том виде, в котором она была представлена

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Ирландия проголосует против заключения торгового соглашения между ЕС и Южноамериканским общим рынком MERCOSUR.

"Наша позиция остается неизменной. Мы будем голосовать против соглашения", - заявил министр финансов республики Саймон Харрис. "Позиция правительства по поводу MERCOSUR всегда была четкой - мы не поддерживаем сделку в том виде, в котором она была представлена", - приводит заявление заместителя премьер-министра газета The Irish Times.

"К сожалению, итоги переговоров таковы, что хотя ЕС и согласился на несколько дополнительных мер, они недостаточны, чтобы удовлетворить наших граждан", - сказал Харрис. Голосование в Совете ЕС по соглашению с MERCOSUR запланировано на 9 января.

Заявление властей Ирландии прозвучало на фоне акции протестов сотен французских фермеров, прибывших в Париж на тракторах. Как передает корреспондент ТАСС, протестующие скандируют лозунги и держат плакаты с надписями: "Спасем наших аграриев", MERCOSUR убьет французское сельское хозяйство", "За справедливость в аграрном секторе".

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что "финишная черта" в переговорах между ЕС и MERCOSUR уже близка. 6 декабря стороны заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства - участники объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.