Арагчи: переговоры Ирана с США начнутся, когда Вашингтон будет вести диалог

Тегеран полностью готов к любой ситуации, особенно на фоне беспрецедентных угроз, исходящих от Израиля, заявил глава МИД республики

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 8 января. /ТАСС/. Переговоры Ирана с США могут начаться сразу, как только Вашингтон откажется от политики диктата и будет вести честный диалог. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Когда американцы признают, что переговоры - это не диктат, можно будет начать содержательные переговоры", - сказал он в ходе пресс-конференции после прибытия в Бейрут.

По словам Арагчи, Иран полностью готов к любой ситуации, особенно на фоне беспрецедентных угроз, исходящих от Израиля. "Мы не хотим войны, но готовы к ней. Мы готовы к переговорам, но к переговорам, основанным на взаимном уважении", - указал глава МИД Ирана.

В конце прошлого года американский портал Axios выступил с утверждением, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече 29 декабря в штате Флорида обсуждали возможность нанесения ударов по Ирану в 2026 году. Как сообщила 6 января израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на дипломатический источник, Нетаньяху попросил президента РФ Владимира Путина передать Тегерану сообщение, что Израиль не намерен нападать на Иран.