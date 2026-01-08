Премьер Испании надеется на урегулирование конфликта на Украине в 2026 году

Педро Санчес заявил, что Мадрид сделает все возможное, чтобы внести свой вклад в достижение мира

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 8 января. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил надежду на достижение урегулирования конфликта на Украине в 2025 году.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы хотим, чтобы 2026 год <...> стал годом мира, - заявил премьер, выступая на конференции послов королевства в штаб-квартире МИД страны. - Также на Украине". "Это кажется сложным, но я верю, что Испания сделает все возможное, чтобы внести свой вклад в достижение этого мира", - заверил Санчес, чье выступление транслировалось на сайте кабмина королевства.

"В 2025 году мы вновь выделили 1 млрд евро на поддержку [Киева], в первую очередь военную, а также финансовую и, конечно же, гуманитарную помощь", - отметил он. "Если Испания направляла миротворческие войска во многие другие географически отдаленные места, как же мы можем не направлять миротворческие войска на Украину, европейскую страну?" - утверждал премьер.

Ранее Санчес заявил, что обсудит с парламентскими группами возможность участия испанских военных в гипотетической миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта.