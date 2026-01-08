На Украине уволили главу госслужбы по лекарствам

Романа Исаенко обыскивало НАБУ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Кабмин Украины отправил в отставку главу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Романа Исаенко. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на его сайте.

"Уволить Романа Исаенко с должности главы Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в связи с получением отрицательной оценки по результатам оценки служебной деятельности в 2025 году", - говорится в документе.

До назначения нового руководителя управлять ведомством будет его замглавы Владимир Короленко.

В ноябре Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в главном офисе учреждения и в кабинете Исаенко. После обысков Исаенко ушел на больничный. По данным источников, обыски могли касаться одного из фигурантов дела бизнесмена Тимура Миндича. Тогда же комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы начала дисциплинарное производство в отношении Исаенко.

Исаенко находился на этом посту с 13 марта 2019 года. В феврале прошлого года он стал фигурантом журналистского расследования. Журналисты выяснили, что частная лаборатория "Добробут-Ликилаб" почти сразу после регистрации начала массово получать заказы на проверку лекарств от Гослекслужбы. Утверждается, что лабораторию создали люди из окружения Исаенко.