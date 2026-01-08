В Турции назвали захват Мадуро применением США "закона джунглей"

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш заявил о недопустимости использования этой практики в мировой политике

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 8 января. /ТАСС/. Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш назвал открытым нарушением международного права операцию США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заявил о недопустимости использования в мировой политике "закона джунглей".

"Военная интервенция США в Венесуэлу и трансляция в прямом эфире на глазах всего мира кадров, на которых видно, как главу независимого государства вытаскивают из постели, а затем предают суду, являются открытым попранием международного права. Это явное проявление "закона джунглей" со стороны одного из крупнейших государств мира. Человечество должно выступить против этого единым фронтом", - сказал Куртулмуш журналистам.

Ранее действия США в отношении президента Венесуэлы осудил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал его похищение нарушением суверенитета и игнорированием международного права.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией, в связи с чем в этой латиноамериканской республике было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны Мадуро и его супруги.