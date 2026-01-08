Президент Колумбии опубликовал фото ягуара и орлана после разговора с Трампом

Густаво Петро заявил, что эксплуатация Латинской Америки ради нефти приведет лишь к разрушению международного права

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом опубликовал в X совместное изображение ягуара и белоголового орлана - национальных символов Колумбии и Соединенных Штатов.

"Мы с президентом Трампом обсуждали наши разные взгляды на отношения США с Латинской Америкой", - отметил он.

Петро также заявил, что эксплуатация Латинской Америки ради нефти приведет лишь к разрушению международного права и призвал американскую сторону к глобальному миру и демократии, отметив потенциал сферы чистой энергетики в регионе.