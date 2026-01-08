Мерц не планирует дальнейших кадровых изменений после смены главы своего бюро

Бюро канцлера ФРГ занимается организацией повседневной работы главы правительства, встреч, телефонных звонков, обеспечивает его деятельность

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что после смены главы своего бюро Якоба Шрота не планирует дальнейших кадровых изменений в Ведомстве федерального канцлера или правительстве ФРГ.

На пресс-конференции по итогам заседания земельной группы ХСС в Бундестаге в Зеоне Мерц ответил отрицательно на соответствующий вопрос журналиста.

5 января официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что спустя восемь месяцев после вступления в должность, Мерц неожиданно сменил главу своего бюро. На этом посту Шрота заменит бывший руководитель аппарата Христианско-демократического союза (ХДС) Филипп Биркенмайер. Бюро канцлера занимается организацией повседневной работы главы правительства, встреч, телефонных звонков, обеспечивает его деятельность. К подразделениям бюро относится штаб Совета национальной безопасности.

В то же время газета Bild со ссылкой на собственные источники указывала, что Мерц уволил Шрота. Канцлер якобы был недоволен тем, что в его ближайшем окружении не хватает специалистов в области экономики. Шрот же изучал политологию и специализировался на внешней политике. Как отмечало издание, его подвергали критике за то, что он все больше брал на себя функции советника канцлера практически по всем темам и часто важная информация вообще не доходила до Мерца.

В свою очередь Биркенмайер обладает огромным опытом, в том числе в области экономики. Он работал в ведомстве федерального канцлера еще при Ангеле Меркель в 2007-2012 годы, затем перешел в Минэкономики.