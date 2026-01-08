Макрон выразил обеспокоенность за судьбу Гренландии и Канады

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон на совещании французских послов в Елисейском дворце выразил обеспокоенность за суверенитет Гренландии и Канады в свете притязаний, высказанных администрацией США.

По словам Макрона, "люди ежедневно задаются вопросами, не подвергнется ли вторжению Гренландия и не столкнется ли Канада с угрозой превращения в 51-й американский штат".

Президент отметил, что многие участники совещания послов в ходе дискуссий касались этих вопросов.

По мнению французского лидера, настало время для повышения роли международных организаций в управлении глобальными процессами. "Сейчас подходящий момент для укрепления роли ООН", - подчеркнул Макрон.

Он выразил сожаление, что "первый акционер ООН", подразумевая США, "больше не верит в эту организацию".

Притязания США

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Кроме того, Трамп ранее неоднократно призывал Канаду войти в состав США, стать 51-м штатом. Предыдущего премьера Канады Джастина Трюдо нынешний глава американской администрации называл губернатором. Канадские власти ранее неоднократно отвергали возможность присоединения к США.