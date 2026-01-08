Макрон: саммит ВОЗ пройдет в Лионе в апреле 2026 года

По словам президента Франции, страна намерена "уделять пристальное внимание вопросам здравоохранения в своей международной повестке"

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Саммит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) состоится в Лионе в апреле текущего года. Об этом на совещании французских послов в Елисейском дворце сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"В тот момент, когда ВОЗ подвергается давлению и угрозам, ее укрепление, а также объединение всех целевых фондов всех стран на саммите в Лионе в апреле станет ключевым моментом в защите эффективного многостороннего сотрудничества", - сказал французский лидер.

Он подчеркнул намерение Франции "уделять пристальное внимание вопросам здравоохранения в своей международной повестке".

В 2025 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США и прекращении финансирования Вашингтоном ряда организаций в рамках системы ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).