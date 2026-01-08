Макрон заявил, что с облегчением воспринял новость о возвращении Винатье

Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции 21 июня по запросу США, возвращен в РФ в обмен на осужденного ранее в России Лорана Винатье

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Teresa Suarez, Pool via AP

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что с облегчением воспринял известие о возвращении на родину французского гражданина Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом).

"Наш соотечественник Лоран Винатье находится на свободе и вернулся во Францию. Я разделяю облегчение его семьи и близких", - написал Макрон в X.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что 26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции 21 июня по запросу США, возвращен в Россию в обмен на осужденного ранее в РФ Винатье.