В Минэнерго США допустили дальнейшее присутствие КНР в Венесуэле

Это будет возможно, если Соединенные Штаты станут "доминирующей силой" и будут контролировать распределение нефти, отметил американский министр энергетики Крис Райт

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут найти компромиссное решение, которое позволит Китаю продолжить вести экономическую деятельность в Венесуэле. Об этом заявил американский министр энергетики Крис Райт.

По его словам, КНР могла бы сохранить свое присутствие в Боливарианской Республике в том случае, если США станут там "доминирующей силой" и будут контролировать распределение нефти. "Можно ли найти баланс с Китаем [по вопросу присутствия в Венесуэле]? Полагаю, что да, - сказал Райт в интервью телеканалу Fox Business. - Он (Китай - прим. ТАСС) обладает экономической мощью, является крупным потребителем нефти и может быть конструктивным партнером США".

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американский президент Дональд Трамп и его администрация планируют установить контроль над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, чтобы в конечном счете снизить цены на нефть до отметки 50$ за баррель, а также вытеснить из Боливарианской Республики Китай и Россию.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес из страны. Они были доставлены в США и помещены в следственный изолятор в Нью-Йорке. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры республики.