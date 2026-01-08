RMF FM: Польша хочет экстрадировать российского археолога Бутягина на Украину

Ходатайство пока поступило лишь в электронном виде

Александр Бутягин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Польская прокуратура передала в Окружной суд Варшавы ходатайство украинской стороны об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По ее данным, ходатайство пока поступило лишь в электронном виде. Оригиналы документов по делу будут переданы в суд, по всей вероятности, 9 января. Кроме того, вместе с ними прокуратура в этот же день подаст запрос на продление срока ареста Бутягина, который истекает 13 января. Согласно полученным радиостанцией сведениям, прокуратура поддерживает позицию о необходимости экстрадиции россиянина на Украину.

Как подчеркивает RMF FM, решение о выдаче задержанного в Польше археолога будет принимать министр юстиции после того, как суд сочтет такие действия правомочными.

Как отметил нынешний адвокат Бутягина Адам Доманьский в беседе с польским телевидением, не исключено, что слушание дела может пройти в закрытом режиме. Кроме того, он предположил, что шансы на изменение меры пресечения для Бутягина представляются низкими.

Задержание археолога

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог Александр Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители посольства России в Варшаве посетили Бутягина и "находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте".

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о сотруднике Эрмитажа, руководителе одной из археологических экспедиций в Керчи Александре Бутягине.