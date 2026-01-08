Лула да Силва наложил вето на закон, позволявший сократить срок Болсонару

В случае вступления закона в силу, наказание для экс-президента было бы пересчитано в сторону значительного сокращения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 января. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва наложил вето на закон об амнистии, принятие которого привело бы к пересмотру и сокращению тюремного срока бывшего главы государства Жаира Болсонару.

Глава государства отклонил инициативу Либеральной партии Бразилии в ходе церемонии, посвященной третьей годовщине попытки государственного переворота. По оценкам телеканала CNN Brasil, вето президента "поставило крест" на надеждах сторонников Болсонару добиться его скорого освобождения или смягчения наказания.

Принятый ранее закон предполагал отказ от суммирования сроков за преступления, совершенные в рамках одного деяния. В случае вступления закона в силу, наказание для экс-президента, осужденного за организацию попытки переворота, было бы пересчитано в сторону значительного сокращения - применялась бы только статья за наиболее тяжкое преступление.

Помимо Болсонару и ряда генералов, действие документа распространялось бы и на рядовых участников антиправительственных беспорядков 8 января 2023 года.

Теперь вопрос будет снова передан на рассмотрение Национального конгресса. Согласно конституции, бразильский парламент может преодолеть вето президента, если за это проголосует абсолютное большинство депутатов и сенаторов на совместном заседании палат.

11 сентября Болсонару признали виновным в заговоре с целью не допустить прихода к власти действующего президента в январе 2023 года. Политик приговорен к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Он начал отбывать наказание 25 ноября.