Le Monde утверждает, что Дмитриев находился 7 января в Париже

Главу РФПИ видели на улице Фобур-Сент-Оноре, где расположены Елисейский дворец и посольство США, утверждает газета

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Французская газета Le Monde выступила с утверждением, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев находился в Париже 7 января, когда там проходило совещание "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине.

По версии издания, ссылающегося на свои источники, Дмитриева видели на улице Фобур-Сент-Оноре, где расположены Елисейский дворец и посольство США.

В Елисейском дворце, согласно сообщениям газеты, отрицали, что Дмитриев посещал президентский дворец на следующий день после дискуссий "коалиции желающих" со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером.

Как утверждает Le Monde, Дмитриев мог быть принят в американском посольстве, которое находится по соседству с Елисейским дворцом.