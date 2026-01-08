ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
США исключили гражданку Кипра из санкционного списка по РФ

Минфин страны не указал причины такого решения
16:28

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Министерство финансов США исключило из санкционных списков по России гражданку Кипра. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Управления по контролю за иностранными активами, входящего в структуру Минфина США.

Как отмечается в документе, из-под действия рестрикций выведена гражданка Кипра, включенная в санкционные списки в апреле 2023 года. Причины такого решения Минфин США не называет.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами. 

