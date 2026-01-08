Axios: Трамп пытается установить новый миропорядок через "доктрину Донро"

В обновленной версии доктрины Западное полушарие признается сферой влияния США, которые не терпят посягательств на этот регион со стороны соперничающих великих держав

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа пытается претворить в жизнь новый мировой порядок через свою "доктрину Донро". Об этом пишет портал Axios.

Как говорится в статье, американский лидер стремится закрепить новую систему мироустройства на фоне того, как союзники и противники США "все еще не могут оправиться от захвата Соединенными Штатами Николаса Мадуро".

В материале Axios указывается, что "доктрина Донро" является актуализированной идеологами движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой") версией доктрины Монро XIX века. В обновленной версии Западное полушарие признается сферой влияния США, которые не терпят посягательств на этот регион со стороны соперничающих великих держав. При этом действие доктрины распространяется не только на противников Соединенных Штатов, среди которых РФ, Китай и Иран, но и на союзников США по Североатлантическому альянсу.

По мнению автора статьи, "доктрина Донро", как показывает разворачивающийся кризис вокруг Гренландии, "не обязательно ограничивается противниками". Трамп и его команда, угрожая применением военной силы, открыто обсуждают, как будет выглядеть "покупка" или передача контроля над островом Вашингтону - идея, которая "глубоко обеспокоила Данию и НАТО". Отмечается также, что еще одним примером того, как новое прочтение доктрины Монро будет действовать на практике, стал захват береговой охраной США российского нефтяного танкера "Маринера" в Северной Атлантике.

Как пишет Axios, критики нового внешнеполитического курса Трампа указывают, что пересмотр сфер влияния "изменяет правила" для всех игроков на мировой арене. Кроме того, попытки США утвердить свою неограниченную власть в "собственном регионе" могут привести к тому, что они "потеряют авторитет" для противодействия Китаю в Тайваньском проливе или Южно-Китайском море.

Автор материала резюмирует, что, пытаясь закрепить за США контроль над соседними странами, Трамп "усиливает соперничество великих держав, которое не ограничится Западным полушарием".

Доктрина Монро

Декларация принципов внешней политики США - доктрина Монро - была объявлена пятым президентом страны Джеймсом Монро в ежегодном послании к Конгрессу в 1823 году. В рамках этой доктрины Вашингтон провозгласил, что вся Южная Америка является исключительной зоной его интересов.