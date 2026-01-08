Армия Ливана разоружит боевиков к северу от реки Литани в феврале

Власти приложат все усилия к тому, чтобы оперативно удовлетворить потребности военных для успешного выполнения миссии, заявил министр информации республики Пол Моркос

БЕЙРУТ, 8 января. /ТАСС/. Второй этап операции по разоружению незаконных военизированных формирований в Ливане начнется в феврале. Об этом сообщил министр информации республики Пол Моркос, выступая на пресс-конференции в Бейруте после заседания правительства.

"Армия Ливана разработает план по конфискации оружия в ходе зачистки территории к северу от реки Литани, который будет представлен кабинету министров на утверждение", - сказал чиновник.

По его словам, власти приложат все усилия к тому, чтобы оперативно удовлетворить потребности армии в военных поставках для успешного выполнения возложенной на нее миссии. "Работа по сосредоточению в руках государства находящегося в стране оружия будет продолжаться по всему Ливану", - заявил Моркос.

Ранее командование вооруженных сил республики объявило об установлении оперативного контроля над районами, расположенными к югу от реки Литани, с целью предотвращения использования их в качестве плацдарма для нападений на Израиль.

В свою очередь президент Джозеф Аун призвал международное сообщество, братские и дружественные страны оказать Ливану необходимую поддержку "в реализации задачи по установлению монополии государства на владение оружием". Он подчеркнул, что своевременная военная помощь позволит войскам "не допустить любых односторонних действий, которые могут подорвать стабильность".

7 января в Рас-эн-Накуре прошло заседание пятистороннего комитета по наблюдению за прекращением огня на ливано-израильской границе, в который входят военные эксперты из Израиля, Ливана, США, Франции и миротворцы ООН. На совещании обсуждался переход ливанской армии ко второму этапу разоружения незаконных военизированных формирований, включая отряды шиитской милиции "Хезболлах". Планируемая операция охватит территорию между реками Авали и Литани.