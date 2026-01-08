Netblocks зафиксировала падение интернет-соединения в Иране на фоне протестов

Официальные лица не заявляли о планируемых ограничениях

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 8 января. /ТАСС/. Международная служба мониторинга интернета NetBlocks зафиксировала падение интернет-соединения в Тегеране и ряде других городов Ирана на фоне проходящих в стране протестов.

"Данные сети демонстрируют, что Тегеран и другие части Ирана в настоящее время погружаются в цифровую темноту, поскольку соединение было отключено сразу у нескольких провайдеров", - говорится в опубликованном в X сообщении службы.

Официальные лица Ирана не заявляли о планируемых ограничениях.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 31 декабря группа неизвестных совершила нападение на здание администрации города Феса в провинции Фарс на юге Ирана.