Генсек ООН сожалеет о выходе США из некоторых структур организации

Представитель Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик отметил, что взносы в регулярный и миротворческий бюджет ООН являются обязательными для всех стран-членов, включая Соединенные Штаты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш © AP Photo/ Lujain Jo

ООН, 8 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выражает сожаление в связи с решением США выйти из некоторых структур всемирной организации. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь сожалеет о сделанном Белым домом объявлении, касающемся решения США выйти из ряда структур ООН, - сказал Дюжаррик. - Как мы неоднократно подчеркивали, взносы в регулярный и миротворческий бюджет ООН, утвержденные Генеральной Ассамблеей, согласно Уставу ООН, являются обязательными для всех стран-членов, включая Соединенные Штаты".

Представитель главы всемирной организации указал, что все структуры ООН продолжат свою работу.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о выходе страны из 66 международных организаций, которые больше не служат американским интересам. Все федеральные ведомства США прекратят участие в их работе и финансировании. В список попала 31 структура ООН, включая Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК) и структуру ООН по вопросам гендерного равенства "ООН-женщины".

В 2025 году Трамп уже объявил о выходе США и прекращении финансирования Вашингтоном ряда организаций в рамках системы ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).