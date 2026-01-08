Зеленский назначил глав четырех областей Украины

Также он уволил Вячеслава Негоду с поста главы Тернопольской облгосадминистрации

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский назначил новых руководителей четырех регионов Украины. Соответствующие указы опубликованы на его сайте.

Согласно документам, Виталий Дьякович назначен председателем Полтавской областной государственной администрации, Руслан Осипенко - председателем Черновицкой облгосадминистрации, Александр Ганжа - председателем Днепропетровской облгосадминистрации, Наталья Заболотная - председателем Винницкой облгосадминистрации.

Также Зеленский уволил Вячеслава Негоду с поста главы Тернопольской облгосадминистрации.

В своем вечернем обращении Зеленский объявил, что кадровые перестановки в облгосдаминистрациях будут продолжены.