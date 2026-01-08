WP: США считают, что Венесуэле осталось "несколько недель до банкротства"

У Боливарианской республики закончатся средства в случае отказа от сотрудничества с Вашингтоном, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. США считают, что у Венесуэлы в случае отказа от сотрудничества с Вашингтоном средства закончатся в течение нескольких недель. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в американской администрации.

Они считают, что в нынешних условиях у властей Венесуэлы остается "лишь несколько недель до банкротства, если они не будут играть по правилам". "Президент [США Дональд Трамп] говорит об оказании максимального давления на временные власти Венесуэлы, чтобы добиться от них сотрудничества с Соединенными Штатами", - приводит газета слова источника.

Как пишет издание, администрация Трампа настаивает на том, что для отмены блокады нефтяных перевозок правительство Венесуэлы под руководством исполняющей обязанности президента республики Делси Родригес должно "разорвать связи с противниками США". В частности, как отмечает газета, речь идет о России, Китае, Иране и Кубе. США рассчитывают добиться от Венесуэлы "эксклюзивного партнерства с США в производстве нефти", подчеркивает WP.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп и его администрация планируют установить контроль над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, чтобы в конечном счете снизить цены на нефть до отметки 50$ за баррель, а также вытеснить из боливарианской республики Китай и Россию.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес из страны. Они были доставлены в США и помещены в следственный изолятор в Нью-Йорке.

Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры республики.