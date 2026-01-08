Мерц признал, что экономическая ситуация в Германии вызывает беспокойство

Предприятия в ФРГ находятся в трудном положении, отметил канцлер республики

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что экономическая ситуация в ФРГ остается тревожной и предприятия находятся в довольно трудном положении.

"Экономическая ситуация в Германии по-прежнему вызывает беспокойство. Это относится к крупным отраслям промышленности. Но это также касается значительной части малых и средних предприятий и ремесленников. Компании в Германии находятся в очень сложной ситуации", - сказал Мерц на пресс-конференции по итогам заседания земельной группы ХСС в Бундестаге в Зеоне.

Это, по его словам, отражается и в "довольно резких показателях" германского рынка труда. "Рынок труда ФРГ находится в состоянии стагнации. Он погряз в длительной безработице, и мы должны вырваться из этого", - констатировал канцлер ФРГ. Он заметил, что "необходимо улучшить ценовую конкурентоспособность Германии как места для ведения бизнеса". "Мы должны восстановить конкурентоспособность. Мы должны обеспечить компаниям в Германии хорошее будущее", - сказал он.

Среди главных проблем глава правительства ФРГ упомянул высокую стоимость энергоносителей, чрезмерную бюрократию, дорогую рабочую силу и высокие налоги. "Нам необходимо обсудить это с социал-демократами. Мы не сможем реализовать все немедленно. Бюджетные ресурсы очень ограничены. Однако это задачи, которые мы должны решать вместе в коалиции, и первые важные решения по ним мы должны принять в этом году", - заключил канцлер ФРГ.

В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Он был вызван пандемией COVID-19, затем усилился после прекращения поставок российского газа. Эксперты не исключали, что Германии третий год подряд может грозить рецессия.