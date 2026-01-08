Reuters: в США обсуждали выплаты жителям Гренландии до $100 тыс. на человека

Два собеседника агентства указали, что точный размер разовых пособий, а также механизм их организации пока не определены

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала вопрос о выплате жителям Гренландии разового пособия размером от $10 тыс. до 100 тыс. на человека, чтобы убедить их отделиться от Дании. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.

Два собеседника указали, что точный размер таких выплат, а также механизм их организации пока не определены. Как отмечает агентство, эта инициатива служит объяснением того, как США могут попытаться "купить" остров с населением около 57 тыс. человек, несмотря на заявления Копенгагена, что Гренландия не продается.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Кроме того, Трамп ранее неоднократно призывал Канаду войти в состав США, став 51-м штатом. Предыдущего премьера Канады Джастина Трюдо нынешний глава американской администрации называл губернатором. Канадские власти ранее неоднократно отвергали возможность присоединения к США.